Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 22 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,55 гривны (-3 копейки), а продажа по 44,15 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро обойдется в 50,40 гривны (+7 копеек), а продажа – 51,09 гривны (-1 копейка).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (-19 копеек), а продажа – по 44,05 гривны (-8 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,95 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,15 гривны (+5 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,23 гривны (без изменений), а продают – по 44,08 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают по 50,46 гривны (без изменений), а продают – по 51,36 гривны (без изменений).
Какая ситуация будет на валютном рынке в конце марта?
Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что несмотря на колебания на рынке валюты – угрозы для Украины нет.
По его словам, основное влияние на курсы определяет ситуация с импортом энергоресурсов. Ведь для их закупки, как и для покупки горючего – нужна валюта. Из-за того что спрос превышает предложение и такая статистика является необычно для сезона – происходят частые изменения в стоимости.
В то же время Нацбанк контролирует ситуацию, а эксперты отмечают, что предоставление Украине кредита от ЕС на 90 миллиардов евро, или его части, – повлияют на украинский валютный рынок. Если до середины апреля Украина не получит денег – это повлечет давление и вероятную девальвацию.