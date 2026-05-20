Долар і євро серед тижня: як відрізняються ціни в обмінниках від офіційного курсу

У середу, 20 травня, офіційний курс долара в Україні становить 44,15 гривні, а євро – 51,29 гривні. Однак ціни в обмінниках дещо інші, наприклад, купівля/продаж долара дорожчають.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 20 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,88 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,39 гривні (+1 копійка).

(-1 копійка), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 51 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,75 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Валюта прямує до нових рекордів: скільки гривень у 100 євро тепер

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,02 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,42 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,55 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,47 гривні (+10 копійок), а продають – по 44,12 гривні (+6 копійок).

(+10 копійок), а продають – по (+6 копійок). Євро купують по 51,25 гривні (-1 копійка), а продають – по 51,80 гривні (без змін).

Якою буде ситуація на ринку валюти найближчим часом?

У коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на тижні з 18 по 24 травня курс валют коливатиметься в межах:

долар – від 43,75 до 44,35 гривні;

євро – від 50,50 до 52,50 гривні.

За словами експерта, нині на курс валют в Україні впливає низка чинників: ситуація на міжбанку; рівень споживчих цін після подорожчання пального; економічні наслідки російсько-української війни; ситуація на фронті; міжнародна підтримка України; геополітична ситуація у світі – ситуація з Ормузом та високими цінами на енергоносії.

Раніше банкір наголошував, що ситуацію контролює Нацбанк і посеред травня різких змін на ринку бути не повинно. Водночас він акцентував, що курс долара та євро значною мірою залежить від світової ситуації – подій на Близькому Сході та відповідно цін на нафту/пальне.

Так, за розрахунками експерта, протягом усього травня курс долара буде на рівні від 43,50 до 44,50 гривні, а євро – від 49,50 до 52,50 гривні.