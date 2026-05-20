Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 20 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,88 гривны (-1 копейка), а продажа по 44,39 гривны (+1 копейка).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,02 гривны (-3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,47 гривны (+10 копеек), а продают – по 44,12 гривны (+6 копеек).

Какой будет ситуация на рынке валюты в ближайшее время?

В комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на неделе с 18 по 24 мая курс валют будет колебаться в пределах:

доллар – от 43,75 до 44,35 гривны;

евро – от 50,50 до 52,50 гривны.

По словам эксперта, сейчас на курс валют в Украине влияет ряд факторов: ситуация на межбанке; уровень потребительских цен после подорожания топлива; экономические последствия российско-украинской войны; ситуация на фронте; международная поддержка Украины; геополитическая ситуация в мире – ситуация с Ормузом и высокими ценами на энергоносители.

Ранее банкир отмечал, что ситуацию контролирует Нацбанк и посреди мая резких изменений на рынке быть не должно. В то же время он акцентировал, что курс доллара и евро в значительной степени зависит от мировой ситуации – событий на Ближнем Востоке и соответственно цен на нефть/топливо.

Так, по расчетам эксперта, в течение всего мая курс доллара будет на уровне от 43,50 до 44,50 гривны, а евро – от 49,50 до 52,50 гривны.