5 найвідоміших цифрових монет дорожчають: що відбувається на ринку криптовалют

На ринку криптовалют кілька днів поспіль фіксують позитивну динаміку. Станом на п'ятницю, 15 липня 2022 року, 5 топових цифрових монет зростають у ціні. Як змінилися їхні курси розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Ринок криптовалют закінчує тиждень із загальною капіталізацією на рівні 935,85 мільярда доларів. Про це повідомляє портал CoinMarketCap. За добу цей показник зріс відразу на 5,78%.

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Вартість криптовалют на 15 липня

Станом на п'ятницю курс біткойна зупинився на рівні 20 812 доларів (+ 1065 доларів). Ринкова капіталізація цифрової монети становить 397,39 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Водночас друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – торгується за ціною на рівні 1217 доларів за штуку (+ 133 долари).

Загальна ринкова вартість цієї монети досяг позначки у 144,88 мільярда доларів США. Історичні максимуми для цих віртуальних валют зафіксували у листопаді 2021 року. Тоді цифрові монети торгувалися на наступних рівнях:

Біткойн – 68 990 доларів за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 54,82% ;

за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на ; Ethereum – 4865 доларів за монету; за аналогічний період цифрова монета подешевшала на 66,87%.

Водночас ще три криптовалюти, які теж досить популярні серед інвесторів та загалом на ринку, демонструють наступну динаміку на ринку, згідно з даними CoinDesk:

Dogecoin – 0,063472 долара за монету, за останні 24 години монета подорожчала на 5,33%, ринкова капіталізація становить 8,59 мільярда доларів;

за монету, за останні 24 години монета подорожчала на ринкова капіталізація становить доларів; Cardano – 0,438800 долара за монету, за 24 години монета зросла в ціні на 3,63% , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні 14,70 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета зросла в ціні на , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні доларів; Solana – 38,01 долара за монету (+ 4,22 долара), ринкова капіталізація – 19,96 мільярда доларів.

Ринок криптовалют загалом демонструє позитивну тенденцію, за окремими винятками. Зокрема, Dogecoin та Cardano повернулися до зростання після досить тривалого періоду падіння.

Прогнози та заяви щодо цифрових монет:

У німецькому Deutsche Bank вважають, що курс біткойна має всі шанси знову злетіти до 28 тисяч доларів за монету. При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg;

При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює криптовалюти. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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