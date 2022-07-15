Рынок криптовалют заканчивает неделю с общей капитализацией на уровне 935,85 млрд долларов. Об этом сообщает портал CoinMarketCap. За сутки этот показатель вырос сразу на 5,78%.
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Стоимость криптовалют на 15 июля
По состоянию на пятницу курс биткоина остановился на уровне 20 812 долларов (+1065 долларов). Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 397,39 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. В то же время вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – торгуется по цене на уровне 1 217 долларов за штуку (+ 133 доллара).
Общая рыночная стоимость этой монеты достигла отметки в 144,88 миллиарда долларов США. Исторические максимумы этих виртуальных валют зафиксировали в ноябре 2021 года. Тогда цифровые монеты торговались на следующих уровнях:
- Биткоин – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 54,82% ;
- Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 66,87%.
В то же время еще три криптовалюты, которые тоже довольно популярны среди инвесторов и в целом на рынке, демонстрируют следующую динамику на рынке, согласно данным CoinDesk :
- Dogecoin - 0,063472 доллара за монету, за последние 24 часа монета подорожала на 5,33%, рыночная капитализация составляет 8,59 миллиарда долларов;
- Cardano – 0,438800 доллара за монету, за 24 часа монета выросла в цене на 3,63%, ее рыночная капитализация остановилась на уровне 14,70 миллиарда долларов;
- Solana – 38,01 доллара за монету (+4,22 доллара), рыночная капитализация – 19,96 миллиарда долларов.
Рынок криптовалют в целом демонстрирует положительную тенденцию, за редким исключением. В частности, Dogecoin и Cardano вернулись к росту после довольно продолжительного периода падения.
Прогнозы и заявления относительно цифровых монет:
- В немецком Deutsche Bank считают, что курс биткоина имеет все шансы снова взлететь до 28 тысяч долларов за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg ;
- Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что, по ее скромной оценке, криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.