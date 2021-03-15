Курс валют на 15 березня: долар та євро впали в ціні
На понеділок, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У понеділок, 15 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 гривні. Це на 2 копійки менше, ніж 12 березня.
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Європейська валюта також втратила в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 33,08 гривні, що на 9 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,71 – 27,73 гривні.
- Євро: 33,06 – 33,08 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,66 гривні, продаж – 27,83 гривні.
- Євро: купівля – 32,91 гривні, продаж – 33,24 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- У 2021 році середньорічний курс долара очікують на рівні 29,1 гривні. Такий показник заклали у державному бюджеті на поточний рік.
- Оптимістичніший прогноз для національної валюти озвучили експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки – середньорічний курс буде на рівні 28,6 гривні. Та зауважимо, що прогноз робили ще у липні 2020 року.
- МВФ переконаний, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні. Цей прогноз зробили у жовтні 2020 року.
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