На понеділок, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У понеділок, 15 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 гривні. Це на 2 копійки менше, ніж 12 березня.

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Європейська валюта також втратила в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 33,08 гривні, що на 9 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,71 – 27,73 гривні.

Євро: 33,06 – 33,08 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,66 гривні, продаж – 27,83 гривні.

Євро: купівля – 32,91 гривні, продаж – 33,24 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

У 2021 році середньорічний курс долара очікують на рівні 29,1 гривні. Такий показник заклали у державному бюджеті на поточний рік.

Оптимістичніший прогноз для національної валюти озвучили експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки – середньорічний курс буде на рівні 28,6 гривні. Та зауважимо, що прогноз робили ще у липні 2020 року.

МВФ переконаний, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні. Цей прогноз зробили у жовтні 2020 року.