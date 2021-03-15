Курс валют на 15 марта: доллар и евро упали в цене
На понедельник, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В понедельник, 15 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,73 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в пятницу, 12 марта.
Интересно 90-летний Уоррен Баффет разбогател на 100 миллиардов долларов
Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,08 гривны, что на 9 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,71 – 27,73 гривны.
- Евро: 33,06 – 33,08 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,66 гривны, продажа – 27,83 гривны.
- Евро: покупка – 32,91 гривны, продажа – 33,24 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- В 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 29,1 гривны. Такой показатель заложили в государственном бюджете на текущий год.
- Оптимистичный прогноз для национальной валюты озвучили эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики – средний курс будет на уровне 28,6 гривны. Но заметим, что прогноз делали еще в июле 2020 года.
- МВФ убежден, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны. Этот прогноз сделали в октябре 2020 года.
Поделиться новостью