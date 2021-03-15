На понедельник, 15 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В понедельник, 15 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,73 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в пятницу, 12 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,08 гривны, что на 9 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,71 – 27,73 гривны.

Евро: 33,06 – 33,08 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,66 гривны, продажа – 27,83 гривны.

Евро: покупка – 32,91 гривны, продажа – 33,24 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

В 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 29,1 гривны . Такой показатель заложили в государственном бюджете на текущий год.

. Такой показатель заложили в государственном бюджете на текущий год. Оптимистичный прогноз для национальной валюты озвучили эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики – средний курс будет на уровне 28,6 гривны . Но заметим, что прогноз делали еще в июле 2020 года.

. Но заметим, что прогноз делали еще в июле 2020 года. МВФ убежден, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны. Этот прогноз сделали в октябре 2020 года.

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