90-річний Уоррен Баффет розбагатів на 100 мільярдів доларів
Статки директора холдингової компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета досягли більше ніж 100 мільярдів доларів. Він увійшов до п'ятірки найбагатших людей світу, чий статок має аналогічні показники.
Джерело:Forbes
Доходи мільярдера оцінили в 100,3 мільярда доларів. Це підтверджують підсумки торгів у середу, 10 березня.
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П'ятірка найбагатших людей світу за версією Forbes
- Глава Amazon Джефф Безос – 179,6 мільярда доларів.
- Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск – 165,1 мільярда доларів.
- Власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно – 158,5 мільярда доларів.
- Співзасновник Microsoft Білл Гейтс – 125,6 мільярда доларів.
- Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 100,3 мільярда доларів.
Водночас видання Bloomberg відзначає, що статки глави Berkshire Hathaway 10 березня виросли до 100,4 мільярда доларів. В їхньому рейтингу він посідає 6 місце, на 5 – засновник Facebook Марк Цукерберг.
Чому акції Berkshire Hathaway зросли
За інформацією видання, Berkshire Hathaway увійшла у 2021 рік з позитивною динамікою – її акції подорожчали на 15%. На це вплинув викуп компанією власних паперів.
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