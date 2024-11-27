Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Що росіяни пишуть про падіння рубля

Так, станом на вечір 27 листопада у долар у Росії коштує 113,15 рубля. Водночас російська валюта не планує зупинятися і впевнено крокує до своїх максимальних значень.

Росіяни здивовані таких обвалом рубля і масово ниють у соцмережах. Наприклад, шеф-редактор технокомунікацій "Яндекса" Вадим Єлістратов поскаржився, що його корзина в інтернет-магазині через падіння валюти зросла на 10 тисяч рублів.

Посадовець "Яндекса" відчув обвал рубля / фото з соцмереж

Звичайні росіяни ж згадують, як їм розповідали про "загниваючий Захід", але загнивати чомусь почав російських народ. Дехто цікавиться, де ж "стоп-кран" у рубля або питає, хто ж підніме національну валюту. Ті ж, хто закупився доларами заздалегідь теж не в захваті – кажуть, що не збиралися ставати рубльовими мільярдерами.

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Цікаво, що у Кремлі вже видали свою "заспокійливу" заяву щодо обвалу рубля. Речник Путіна Дмітрій Пєсков нагадав, що зарплати вони "одержують у рублях" – мовляв, для звичайного народу нічого не зміниться. Однак, схоже, десь він прогадав.