Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Смотрите также "Вечное" падение рубля: как изменился курс доллара в России с начала войны против Украины

Что россияне пишут о падении рубля

Так, по состоянию на вечер 27 ноября в доллар в России стоит 113,15 рубля. В то же время российская валюта не планирует останавливаться и уверенно шагает к своим максимальным значениям.

Россияне удивлены таким обвалом рубля и массово ноют в соцсетях. Например, шеф-редактор технокоммуникаций "Яндекса" Вадим Елистратов пожаловался, что его корзина в интернет-магазине из-за падения валюты выросла на 10 тысяч рублей.

Чиновник "Яндекса" почувствовал обвал рубля / фото из соцсетей

Обычные россияне же вспоминают, как им рассказывали о "загнивающем Западе", но загнивать почему-то начал российский народ. Некоторые интересуются, где же "стоп-кран" у рубля или спрашивает, кто же поднимет национальную валюту. Те же, кто закупился долларами заранее тоже не в восторге – говорят, что не собирались становиться рублевыми миллиардерами.

Жалобы россиян на рост курса рубля к доллару: смотрите подборку

Интересно, что в Кремле уже выдали свое "успокаивающее" заявление по обвалу рубля. Представитель Путина Дмитрий Песков напомнил, что зарплаты они "получают в рублях" – мол, для обычного народа ничего не изменится. Однако, похоже, где-то он прогадал.