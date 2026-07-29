НБУ оприлюднив новий курс долара на 30 липня

Після переходу до режиму "керованої гнучкості" Нацбанк продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку. Регулятор згладжує курсові коливання за допомогою інтервенцій, що дає змогу зберігати відносну рівновагу попри численні ризики.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, у четвер, 30 липня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,88 гривні (тобто -5 копійок проти 29 липня);

(тобто -5 копійок проти 29 липня); євро – 51,08 гривні (тобто +1 копійка проти 29 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 29 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,69 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,19 гривні (+4 копійки).

, станом на вечір 29 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+5 копійок), а продаж по (+4 копійки). Купівля євро проходить по 50,90 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,54 гривні (+9 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,01 гривні (+3 копійок), а продаж – по 45 гривень (+5 копійок).

(+3 копійок), а продаж – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,39 гривні (+8 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,54 гривні (+4 копійки), а продають – по 45,02 гривні (+5 копійок).

(+4 копійки), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 50,96 гривні (без змін), а продають – по 51,57 гривні (+8 копійок).

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що Нацбанк продовжує стримувати зростання курсу долара на міжбанку завдяки активним валютним інтервенціям. За словами експерта, регулятор уважно стежить за рівнем у 45 гривень за долар і реагує на спроби ринку піднятися вище цієї позначки.

Додаткову підтримку гривні наприкінці липня забезпечує податковий період, однак цей чинник має тимчасовий характер.