Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, в четверг, 30 июля, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США – 44,88 гривны (то есть -5 копеек по сравнению с 29 июля);

(то есть -5 копеек по сравнению с 29 июля); евро – 51,08 гривны (то есть +1 копейка по сравнению с 29 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

К слову, по данным 24 Канала , по состоянию на вечер 29 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,69 гривны (+5 копеек), а продажа – по 45,19 гривны (+4 копейки).

, по состоянию на вечер 29 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (+5 копеек), а продажа – по (+4 копейки). Покупка евро осуществляется по 50,90 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,54 гривны (+9 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 45,01 гривны (+3 копейки), а продажа – по 45 гривен (+5 копеек).

(+3 копейки), а продажа – по (+5 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,39 гривны (+8 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,54 гривны (+4 копейки), а продают – по 45,02 гривны (+5 копеек).

(+4 копейки), а продают – по (+5 копеек). Евро покупают по 50,96 гривны (без изменений), а продают – по 51,57 гривны (+8 копеек).

К слову, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что Нацбанк продолжает сдерживать рост курса доллара на межбанке благодаря активным валютным интервенциям. По словам эксперта, регулятор внимательно следит за уровнем в 45 гривен за доллар и реагирует на попытки рынка подняться выше этой отметки.

Дополнительную поддержку гривне в конце июля обеспечивает налоговый период, однако этот фактор носит временный характер.