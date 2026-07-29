Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, у четвер, 30 липня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,88 гривні (тобто -5 копійок проти 29 липня);

(тобто -5 копійок проти 29 липня); євро – 51,08 гривні (тобто +1 копійка проти 29 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 29 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,69 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,19 гривні (+4 копійки).

, станом на вечір 29 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+5 копійок), а продаж по (+4 копійки). Купівля євро проходить по 50,90 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,54 гривні (+9 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,01 гривні (+3 копійок), а продаж – по 45 гривень (+5 копійок).

(+3 копійок), а продаж – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,39 гривні (+8 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,54 гривні (+4 копійки), а продають – по 45,02 гривні (+5 копійок).

(+4 копійки), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 50,96 гривні (без змін), а продають – по 51,57 гривні (+8 копійок).

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що Нацбанк продовжує стримувати зростання курсу долара на міжбанку завдяки активним валютним інтервенціям. За словами експерта, регулятор уважно стежить за рівнем у 45 гривень за долар і реагує на спроби ринку піднятися вище цієї позначки.

Додаткову підтримку гривні наприкінці липня забезпечує податковий період, однак цей чинник має тимчасовий характер.