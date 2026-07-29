Офіційний курс валюти в Україні
За даними Нацбанку, у четвер, 30 липня, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 44,88 гривні (тобто -5 копійок проти 29 липня);
- євро – 51,08 гривні (тобто +1 копійка проти 29 липня).
Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.
Скільки коштує валюта в банках
- До слова, за даними 24 Каналу, станом на вечір 29 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,69 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,19 гривні (+4 копійки).
- Купівля євро проходить по 50,90 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,54 гривні (+9 копійок).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,01 гривні (+3 копійок), а продаж – по 45 гривень (+5 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,39 гривні (+8 копійок).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,54 гривні (+4 копійки), а продають – по 45,02 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 50,96 гривні (без змін), а продають – по 51,57 гривні (+8 копійок).
До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що Нацбанк продовжує стримувати зростання курсу долара на міжбанку завдяки активним валютним інтервенціям. За словами експерта, регулятор уважно стежить за рівнем у 45 гривень за долар і реагує на спроби ринку піднятися вище цієї позначки.
Додаткову підтримку гривні наприкінці липня забезпечує податковий період, однак цей чинник має тимчасовий характер.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram