Долар готується до нового етапу – що буде з курсом найближчими днями

Імовірно, у першу декаду липня ситуація мало відрізнятиметься від перших днів місяця. Зокрема, відчутним на міжбанку залишатиметься попит на валюту з боку імпортерів, активність яких уже стала однією з головних рис ринку у 2026 році.

Якою буде ситуація на початку липня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Він прогнозує, що коливання курсу долара триматимуться в межах 44,7 – 45,1 гривні, тоді як євро натомість може перебувати в коридорі 51,5 – 52,5 гривні.

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По-перше, завдяки своєчасним діям Нацбанку поточні зміни будуть "притомними". Регулятор і надалі працюватиме в режимі "керованої гнучкості", згладжуючи дисбаланси на ринку.

За попередніми оцінками, упродовж тижня він продовжить вливати інтервенції в межах уже звичних 800 – 850 мільйонів доларів, тобто попит на валюту приблизно на 10 – 15% перевищуватиме пропозицію.

По-друге, ключовим для визначення балансу залишатиметься ситуація на нафтовому ринку: що стабільнішими є світові ціни на сировину, то менше потреби в імпортерів пального активно скуповувати валюту. І хоч наразі різкого скорочення попиту на долар очікувати не варто, однак малоймовірно, що він зростатиме. У поточних обставинах це можна оцінити як позитив.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Можемо припустити, що саме липень стане "найспокійнішим" місяцем завдяки сезонному фактору, а також помірному інфляційному тиску (як і в червні ризики стрімкого зростання споживчих цін є мінімальними).

Утім уже в серпні ринок може пожвавитися. Через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з ним безпекові ризики попит на іноземну валюту, ймовірно, поступово зростатиме. Відповідно Нацбанку доведеться активніше підтримувати стабільність за допомогою інтервенцій.

До слова, будь-які помітні зміни на міжбанку швидко позначаються й на готівковому сегменті. Насамперед обмінники розширюють спред між курсами купівлі та продажу (зазвичай до 1 – 1,3 гривні), що є одним із головних сигналів зростання напруги.

Водночас багато що залежатиме від економічної ситуації в країні, подій на фронті та їхнього впливу на критичну інфраструктуру. Не менш важливим чинником залишатиметься й міжнародна фінансова допомога, яка дозволяє не допустити критичного розриву між доходами та видатками держбюджету.

Характеристики ринку з 6 по 12 липня: