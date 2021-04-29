Офіційний курс долара та євро
У четвер, 29 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,78 гривні, що на 1 копійку більше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,52, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,77 – 27,79.
- Євро – 33,52 – 33,54.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,65 гривні, продаж – 27,83 гривні.
- Євро: купівля – 33,26 гривні, продаж – 33,61 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу