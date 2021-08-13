Курс валют на 13 серпня: Нацбанк встановив нову вартість долара та євро
13 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На п'ятницю, 13 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар слабшає щодо української гривні, тоді як євро поступово зміцнюється.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 13 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,76 гривні, що на 4 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,42 гривні, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,73 – 26,75.
- Євро – 31,35 – 31,37.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,73 гривні, продаж – 26,93 гривні.
- Євро: купівля – 31,25 гривні, продаж – 31,59 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зауважили, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу