Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 13 серпня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 26,76 гривні, що на 4 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,42 гривні, що на 1 копійку більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,73 – 26,75.

Євро – 31,35 – 31,37.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,73 гривні, продаж – 26,93 гривні.

Євро: купівля – 31,25 гривні, продаж – 31,59 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зауважили, що середньорічний курс долара буде коливатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу