Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар та євро

13 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

На вівторок,13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро дещо ослабли щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні, що на 3 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта почала падати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,34, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,28 – 27,30.
  • Євро – 32,36 – 32,38.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,15 гривні, продаж – 27,35 гривні.
  • Євро: купівля – 32,11 гривні, продаж – 32,45 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
  • За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці зазначили, що середньорічний курс долара коливатиметься на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Віта Свірневська