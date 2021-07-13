Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта начала падать в цене. Курс евро остановился на отметке 32,34, что на 6 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,28 – 27,30.

Евро – 32,36 – 32,38.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,15 гривны, продажа – 27,35 гривны.

Евро: покупка – 32,11 гривны, продажа – 32,45 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

По прогнозу Международного валютного фонда , курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала