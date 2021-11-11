Долар та євро продовжують знецінюватися: курс валют на 11 листопада

На четвер, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,05 гривні, що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,11 гривні, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,08 – 26,10.

Євро – 30,14 – 30,17.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,03 гривні, продаж – 26,21 гривні.

Євро: купівля – 30,00 гривні, продаж – 30,32 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році досягне 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу