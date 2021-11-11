Официальный курс доллара и евро
В четверг, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,05 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,11 гривны, что на 9 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,08 – 26,10.
- Евро – 30,14 – 30,17.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,03 гривны, продажа – 26,21 гривны.
- Евро: покупка – 30,00 грн, продажа – 30,32 грн.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- По прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
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