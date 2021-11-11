Офіційний курс долара та євро
У четвер, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,05 гривні, що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,11 гривні, що на 9 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,08 – 26,10.
- Євро – 30,14 – 30,17.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,03 гривні, продаж – 26,21 гривні.
- Євро: купівля – 30,00 гривні, продаж – 30,32 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- За прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році досягне 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
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