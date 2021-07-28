Курс валют на 28 липня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

На середу, 28 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро продовжують слабшати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 28 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,90 гривні, що на 8 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж продовжує падати в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,78 гривні, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,87 – 26,89.

Євро – 31,74 – 31,76.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,83 гривні, продаж – 27,02 гривні.

Євро: купівля – 31,57 гривні, продаж – 31,93 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу