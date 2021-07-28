Официальный курс доллара и евро

В среду, 28 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,90 гривны, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже продолжает падать в цене. Курс евро остановился на уровне 31,78 гривны, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,87 – 26,89.

Евро – 31,74 – 31,76.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,83 гривны, продажа – 27,02 гривны.

Евро: покупка – 31,57 гривны, продажа – 31,93 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года не переступит отметку в 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала