Курс валют на 17 червня: Нацбанк неочікувано послабив гривню після тривалого зростання

17 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

На четвер, 17 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро почали стрімко дорожчати щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 17 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,02 гривні, що на 10 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж почала стрімко зростати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,77, що на 16 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,08 – 27,10.
  • Євро – 32,83 – 32,85.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 26,91 гривні, продаж – 27,12 гривні.
  • Євро: купівля – 32,54 гривні, продаж – 32,88 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Український Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американської нацвалюти у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 гривні.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс гривні спершу коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки інформують, що до 2024 року вартість американського долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Віта Свірневська