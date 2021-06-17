Офіційний курс долара та євро
У четвер, 17 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,02 гривні, що на 10 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж почала стрімко зростати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,77, що на 16 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,08 – 27,10.
- Євро – 32,83 – 32,85.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,91 гривні, продаж – 27,12 гривні.
- Євро: купівля – 32,54 гривні, продаж – 32,88 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Український Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американської нацвалюти у 2021 році залишатиметься на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс гривні спершу коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки інформують, що до 2024 року вартість американського долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це читайте у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу