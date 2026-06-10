Долар уже майже по 45 гривень: НБУ встановив курс валюти на 11 червня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 11 червня. Долар продовжив свою серію рекордів в Україні на початку літа.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 10 червня торгувався по 44,84 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 33 копійки проти 9 червня. Офіційний курс євро становив 51,89 гривні, отже його ціна зросла аж на 54 копійки, повідомляє Нацбанк.

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А от 11 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,97 гривні (+13 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 51,89 гривні (фактично без змін).

Зауважте! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 10 червня – 44,84 гривні за курсом Нацбанку. Натомість максимум євро тримається з 22 квітня – 51,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 10 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,67 гривні , а продаж – по 45,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,87 гривні , а продаж – по 45 гривень ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,38 гривні, а продаж – по 44,98 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 10 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,55 гривні , а продаж – по 52,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,95 гривні , а продаж – по 52,25 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,80 гривні, а продаж – по 52,14 гривні.

Що відбувається з курсом валюти

Нагадаємо, в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припускав цього тижня коливання курсу долара в Україні в межах до 44,70 гривні, а євро – до 52,50 гривні.

Серед чинників тиску на валютний ринок експерт назвав ситуацію на Близькому Сході, що впливає на ціни енергоносіїв. Не менш важливим фактором залишається війна в Україні, зокрема перебіг бойових дій та загрози нових масованих атак.

Утім, наразі запорукою стабільності залишається діяльність Нацбанку, який має достатньо інструментів для стримування надмірних курсових коливань.