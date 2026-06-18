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Фінанси Курс валют Долар знову подорожчав, а євро – впало: офіційний курс валюти на 19 червня
18 червня, 15:31
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Долар знову подорожчав, а євро – впало: офіційний курс валюти на 19 червня

Анастасія Безейко

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 19 червня. Долар завершить тиждень незначним подорожчанням, тоді як ціна євро неочікувано впала.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 18 червня торгувався по 44,80 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 17 червня. Офіційний курс євро становив 51,93 гривні, отже його ціна зменшилася на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.

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А от 19 червня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,91 гривні (+11 копійок);
  • євро – 51,45 гривні (-48 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 18 червня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,65 гривні, а продаж – по 45,08 гривні;
  • на чорному ринку – купівля та продаж в середньому були по 45 гривень;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,62 гривні, а продаж – по 45,05 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на обід 18 червня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 51,50 гривні, а продаж – по 52,15 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,90 гривні, а продаж – по 52,10 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 51,78 гривні, а продаж – по 52,35 гривні.

Зауважте, що 18 червня Правління з питань монетарної політики Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку в Україні на поточному рівні (15%). Там сподіваються, що надходження фінансової допомоги від партнерів дозволять зберігати достатній обсяг міжнародних резервів для підтримки стабільності валютного ринку, зокрема через інтервенції регулятора.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припускав саме такий розвиток подій з огляду на поточні ринкові очікування.

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