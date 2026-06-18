Долар знову подорожчав, а євро – впало: офіційний курс валюти на 19 червня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 19 червня. Долар завершить тиждень незначним подорожчанням, тоді як ціна євро неочікувано впала.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 18 червня торгувався по 44,80 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 17 червня. Офіційний курс євро становив 51,93 гривні, отже його ціна зменшилася на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.

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А от 19 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,91 гривні (+11 копійок);

євро – 51,45 гривні (-48 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 18 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,65 гривні , а продаж – по 45,08 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж в середньому були по 45 гривень ;

по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,62 гривні, а продаж – по 45,05 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 18 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,50 гривні , а продаж – по 52,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,90 гривні , а продаж – по 52,10 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,78 гривні, а продаж – по 52,35 гривні.

Зауважте, що 18 червня Правління з питань монетарної політики Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку в Україні на поточному рівні (15%). Там сподіваються, що надходження фінансової допомоги від партнерів дозволять зберігати достатній обсяг міжнародних резервів для підтримки стабільності валютного ринку, зокрема через інтервенції регулятора.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припускав саме такий розвиток подій з огляду на поточні ринкові очікування.