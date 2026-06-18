Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 18 июня торговался по 44,80 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 2 копейки по сравнению с 17 июня. Официальный курс евро составил 51,93 гривны, то есть его цена снизилась на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

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А вот 19 июня курс валют будет следующим:

доллар – 44,91 гривны (+11 копеек);

евро – 51,45 гривны (-48 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 18 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,65 гривны , а продажа — 45,08 гривны ;

, а продажа — ; на черном рынке — покупка и продажа в среднем составляли по 45 гривен ;

; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,62 гривны, а продажа — 45,05 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 18 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 51,50 гривны , а продажа – 52,15 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке — покупка в среднем составляла 51,90 гривны , а продажа — 52,10 гривны ;

, а продажа — ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,78 гривны, а продажа – 52,35 гривны.

Обратите внимание, что 18 июня Правление по вопросам монетарной политики Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку в Украине на текущем уровне (15%). Там надеются, что поступление финансовой помощи от партнеров позволит сохранять достаточный объем международных резервов для поддержания стабильности валютного рынка, в частности за счет интервенций регулятора.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал именно такое развитие событий с учетом текущих рыночных ожиданий.