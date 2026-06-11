Чи подешевшав долар після серії рекордів: офіційний курс валюти на 12 червня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 12 червня. Після серії рекордів долар дещо "відступив" наприкінці тижня, євро також незначно подешевшало в Україні.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 11 червня торгувався по 44,97 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 33 копійок проти 10 червня. Офіційний курс євро становив 51,89 гривні, отже його ціна фактично залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.

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А от 12 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,92 гривні (-5 копійок);

євро – 51,83 гривні (-6 копійок).

Зауважте! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку. Натомість максимум євро тримається з 22 квітня – 51,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 11 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,75 гривні , а продаж – по 45,24 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,90 гривні , а продаж – по 44,95 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,49 гривні, а продаж – по 45,03 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 11 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,65 гривні , а продаж – по 52,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 52 гривні , а продаж – по 52,25 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,86 гривні, а продаж – по 52,37 гривні.

Що відбувається з курсом долара

Нагадаємо, в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що навіть у разі зростання курсу долара до 45 гривень говорити про "валютний шок" не доведеться.

Подорожчання на 5 – 6,25% від початку року є цілком помірним з огляду на виклики, з якими нині стикається економіка України.

Окрім того, Нацбанк продовжує дотримуватися режиму "керованої гнучкості", що дає змогу згладжувати надмірні курсові коливання за допомогою інтервенцій. Саме такий підхід упродовж останніх років допомагав підтримувати рівновагу між попитом і пропозицією валюти навіть в умовах повномасштабної війни.