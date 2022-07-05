Крипторинок повернувся до позитивної динаміки: чи досяг біткойн 20 тисяч доларів

Криптовалюти уже давно стали популярним інвестиційним активом. Тож динаміка на цьому ринку привертає багато уваги. Як змінилася вартість ключових криптовалют – читайте далі.

У вівторок, 5 липня, капіталізація ринку криптовалют зупинилася на рівні 893,73 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За день цей показник зріс на 1,84%. З початку тижня загальна динаміка ринку є позитивною.

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Курс криптовалют на 5 липня

Біткойн – головна цифрова монета світу – наразі торгується на рівні приблизно 19 742 доларів (+ 262 долари). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 376,79 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Водночас друга за популярністю цифрової монети Ethereum починає тиждень з ціною на рівні 1129 долари за штуку (+ 55 доларів). Тоді як ринкова капіталізація криптовалюти дорівнює 134,32 мільярда доларів. Максимальна ціна для цифрових монет:

пікову вартість біткойна та Ethereum зафіксували у листопаді 2021 року;

тоді біткойн коштував майже 69 тисяч доларів ;

; ціна Ethereum досягла позначки на рівні 4 865 доларів США за монету.

На сьогодні на ринку криптовалют вагоме місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,067656 долара за монету, за 24 години монета подорожчала на 0,78%, ринкова капіталізація – 9,14 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета подорожчала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,456000 долара за монету, за 24 години монета зросла в ціні на 1,08% , ринкова капіталізація – 15,26 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета зросла в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 34,65 долара за монету (+ 1,21 долара), ринкова капіталізація – 18,17 мільярда доларів.

Тенденції крипторинку

Попри повернення до позитивної динаміки на цьому тижні, варто нагадати, що попередньо цей ринок суттєво впав. Одна з головних причин – зменшення апетитів інвесторів до ризику на фоні подій у глобальному вимірі, а також – побоювань щодо рецесії. Нагадаємо, що криптовалюти – це один із найбільш волатильних активів для інвестицій.

Прогнози та заяви щодо криптовалют

Експерти Deutsche Bank прогнозують, що вартість біткойна має усі шанси повернутися до 28 тисяч доларів за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює цифрові монети. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона звернулася до світу із важливим закликом – почати регулювати цей сектор;

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