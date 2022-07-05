Во вторник, 5 июля, капитализация рынка криптовалют остановилась на уровне 893,73 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap. За день этот показатель вырос на 1,84%. С начала недели общая динамика рынка положительная.

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Курс криптовалют на 5 июля

Биткойн – главная цифровая монета мира – торгуется на уровне примерно 19 742 долларов (+262 доллара). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 376,79 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

В то же время вторая по популярности цифровая монета Ethereum начинает неделю с ценой на уровне 1 129 долларов за штуку (+55 долларов). В то время как рыночная капитализация криптовалюты равна 134,32 миллиарда долларов. Максимальная цена для цифровых монет:

пиковую стоимость биткойна и Ethereum зафиксировали в ноябре 2021 года;

тогда биткойн стоил почти 69 тысяч долларов ;

; цена Ethereum достигла отметки на уровне 4 865 долларов США за монету.

На сегодняшний день на рынке криптовалют весомое место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk:

Dogecoin – 0,067656 доллара за монету, за 24 часа монета подорожала на 0,78%, рыночная капитализация – 9,14 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета подорожала на рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,456000 доллара за монету, за 24 часа монета выросла в цене на 1,08% , рыночная капитализация – 15,26 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета выросла в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 34,65 доллара за монету (+1,21 доллара), рыночная капитализация – 18,17 миллиарда долларов.

Тенденции крипторынка

Несмотря на возвращение к позитивной динамике на этой неделе, следует напомнить, что предварительно этот рынок существенно упал. Одна из главных причин – уменьшение аппетитов инвесторов к риску на фоне событий в глобальном измерении, а также – опасений по поводу рецессии. Напомним, что криптовалюты – это один из самых волатильных активов для инвестиций.

Прогнозы и заявления касательно криптовалют

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что стоимость биткойна имеет все шансы вернуться до 28 тысяч долларов за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg;

за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает цифровые монеты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она обратилась к миру с важным призывом – начать регулировать этот сектор.

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