Долар демонструє сильні позиції: що відбувається на ринку валют

Валютний ринок – один із важливих індикаторів стану глобальної економіки. На сьогодні роль головної валюти зберігає за собою американський долар. Яку динаміку показує Індекс долара – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют основних партнерів США у торгівлі. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк. Торги відбуваються цілодобово.

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Що відомо про позиції Індексу долара США

Станом на понеділок, 25 липня, Індекс долара коливається на рівні 106,47, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгів на ринку цей показник впав на 0,40%. День Індекс долара починав із 106,54.

Додамо, що зараз Індекс долара близький до свого річного максимуму, який був зафіксований на рівні 109,29. Максимально цей показник за цей проміжок часу падав до 91,78, згідно з даними CNBC.

Позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

курс євро щодо долара, згідно з Yahoo!Finance, зупинився на рівні 1,02 долара ;

Yahoo!Finance, зупинився на рівні ; курс японської єни – 0,0073 долара ;

– ; курс фунта стерлінга – 1,2072 долара;

курс канадського долара – 0,7776 долара США;

– США; курс шведської крони – 0,0985 долара;

курс швейцарського франка – 1,0375 долара.

Що загалом відбувається на ринку

У липні 2022 року на валютному ринку зафіксували паритет двох валют – долара США та євро. Всього через день курс євро щодо долара втратив 0,37%. Тож вперше за 20 років євро впав нижче долара США.

Додамо, що зростання американської нацвалюти негативно впливає на світову економіку, адже майже вся торгівля зав'язана саме на доларі. До того ж долар – це головна резервна валюта на глобальному рівні. Тож у результаті ця динаміка може призвести до:

нового удару по економіці,

скоротити інвестиції,

погіршити фінансові умови,

державам буде все важче виконувати свої фінансові зобов'язання.

Також долар США демонструє сильні позиції на ринку на фоні підготовки трейдерів до чергової зустрічі Федеральної резервної системи США наприкінці липня 2022 року, на якій можуть ухвалити рішення про нове та знову досить різке підвищення базової процентної ставки. Крім того, вони шукають безпеку на фоні тривожних новин щодо послаблення глобальної економіки, пише CNBC.

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