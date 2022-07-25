Доллар демонстрирует сильные позиции: происходящее на рынке валют

Валютный рынок – один из важных индикаторов состояния глобальной экономики. Сегодня роль главной валюты сохраняет за собой американский доллар. Какую динамику показывает Индекс доллара – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам основных партнеров США в торговле. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке. Торги проходят круглосуточно.

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Что известно о позициях Индекса доллара США

По состоянию на понедельник, 25 июля, Индекс доллара колеблется на уровне 106,47, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгов на рынке этот показатель упал на 0,40%. День Индекс доллара начинал с 106,54.

Добавим, что сейчас Индекс доллара близок к своему годовому максимуму, зафиксированному на уровне 109,29. Максимально этот показатель за этот промежуток падал до 91,78, согласно данным CNBC.

Позиции доллара США относительно корзины из 6 валют:

курс евро по отношению к доллару, согласно Yahoo!Finance, остановился на уровне 1,02 доллара ;

Yahoo!Finance, остановился на уровне ; курс японской иены – 0,0073 доллара ;

– ; курс фунта стерлинга – 1,2072 доллара ;

; курс канадского доллара – 0,7776 доллара ;

– ; курс шведской кроны – 0,0985 доллара ;

; курс швейцарского франка – 1,0375 доллара.

Что в целом происходит на рынке

В июле 2022 года на валютном рынке зафиксировали паритет двух валют – доллара США и евро. Всего через день курс евро по отношению к доллару потерял 0,37%. Так что впервые за 20 лет евро упал ниже доллара США.

Добавим, что рост американской нацвалюты негативно влияет на мировую экономику, ведь почти вся торговля связана именно на долларе. К тому же доллар – это главная резервная валюта на глобальном уровне. Поэтому в результате эта динамика может привести к:

нового удара по экономике,

сократить инвестиции,

ухудшить финансовые условия,

государствам будет все труднее выполнять свои финансовые обязательства.

Также доллар США демонстрирует сильные позиции на рынке на фоне подготовки трейдеров к очередной встрече Федеральной резервной системы США в конце июля 2022 года, на которой могут принять решение о новом и вновь резком повышении базовой процентной ставки. Кроме того, они ищут безопасность на фоне тревожных новостей по поводу ослабления глобальной экономики, пишет CNBC.

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