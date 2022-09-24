Обвалився сильніше, ніж після голосування за Brexit: що сталось з британським фунтом

Наприкінці цього тижня, 22 вересня, британський фунт стерлінг оновив мінімум. Ба біліше, перевершив обвал, який спостерігався після голосування щодо виходу з ЄС (Brexit) у 2016 році,

Обвал фунта

Зранку у четвер, 22 вересня, фунт втратив 0,3% до долара й впав до 1,1296 долара. На мінімумі курс опускався на 0,5% до 1,1213 долара.

До 11:17 курс британської валюти до долара США відновився до 1,1309 долара (+0,4%).

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У 2016 році, після голосування за Brexit, фунт знецінився на 16% за рік.

У цьому ж році фунт упав до долара більш ніж на 17% від початку року. Аналітики Bloomberg зауважили, що це сигналізує, що курс фунта стерлінгів, який уже є найнижчим з 1985 року, перебуває на шляху до найгіршого року з часів світової фінансової кризи 2008 року, коли він впав на 26%.

Курс фунта падає на тлі підвищеного попиту з боку інвесторів на долар США, а також через побоювання щодо економічної політики Великої Британії.

Що стосується ситуації з інфляцією у Британії, то за результатами серпня вона сягнула до 9,9% річних. Зауважимо, що це суттєво відрізняється від цільового коридору Банку Англії й 2% річних.