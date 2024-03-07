Йдеться про Індекс страху та жадібності на ринку криптовалют. Цей показник 5 березня вперше з 2021 року перетнув важливу психологічну позначку.

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Ринок криптовалют поглинула крайня жадібність

Максимально Індекс страху та жадібності підіймався до позначки у 90%. Це ознака кризи "крайньої жадібності" на крипторинку. Аналітики виділили, що на тлі турбулентності ринку його учасники можуть демонструвати крайні форми емоційної поведінки:

Демонструвати неймовірну жадібність, коли ринок зростає;

Інша крайність – спонтанний продаж активів, який пов'язують із ірраціональною реакцією на тимчасове падіння котирувань.

Проте варто враховувати, що зростання Індексу страху та жадібності свідчить не лише про сприятливі можливості для інвесторів, але про те, що на ринок чекає неминуча корекція.

На момент створення цього матеріалу, Індекс страху та жадібності зупинився на рівні 88%. При цьому загальна капіталізація крипторинку становить 2,51 трильйона доларів.