Період затишшя добігає кінця: що буде з курсом долара на початку серпня

Початок серпня може стати для валютного ринку черговим етапом випробувань. Утім, це навряд чи призведе до різких курсових коливань: долар перебуватиме в діапазоні 44,6 – 45,2 гривні, тоді як євро 50,8 – 51,5 гривні. Ситуація залишатиметься прогнозованою, а Нацбанк діятиме відповідно до своєї стратегії.

Чого чекати українцям на початку серпня

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, наразі будь-які "карколомні" зміни мають суто гіпотетичний характер, а ймовірність їх реалізації за 10-бальною шкалою не перевищує одного бала.

Пальне досі визначає настрої

Головними чинниками впливу залишатимуться ситуація на енергетичному ринку та підготовка до осінньо-зимового періоду. Через це енерготрейдери та імпортери можуть активніше купувати валюту на міжбанку, тоді як зниження напруги на Близькому Сході, навпаки, здатне послабити попит.

Водночас подорожчання пального матиме й психологічний ефект. Очікування прискорення інфляції спонукатиме частину українців придивитися до валюти як способу збереження заощаджень. Утім, масового переходу в долар чи євро не прогнозують, адже гривневі депозити та ОВДП і надалі перекривають курсові коливання.

Російські атаки посилюють тиск

Ще одним суттєвим ризиком аналітик називає систематичні ворожі атаки. Вони руйнують енергетичну, транспортну й логістичну інфраструктуру, а також послаблюють експортні можливості країни, які допомагають поповнювати міжнародні резерви.

Натомість відновлення пошкоджених об'єктів потребує часу та великих інвестицій, зокрема в обладнання. Саме тому непередбачуваний характер війни й так звана невибірковість ударів залишатимуться небезпечними для валютного ринку.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Інфляційний чинник впливатиме на ринок опосередковано, адже триває "високий сезон" сільгосппродукції, ціни на яку залишатимуться прийнятними. Однак від наслідків руйнувань може залежати не лише "ціна доставки" тих чи інших товарів, а взагалі їхня доступність. Саме дефіцит може рухати ціни вгору, а відтак позначатися на загальних інфляційних показниках.

Отже, попри можливі гучні заголовки в медіа, ситуація на валютному ринку стане критичною, хоч період відносного липневого затишшя мине. Нацбанк гаситиме надлишковий попит за допомогою інтервенцій, тоді як готівковий ринок реагуватиме ситуативно: залежно від обставин банки можуть або зближувати курси з міжбанком, або розширювати спред між купівлею та продажем валюти.

Характеристики ринку 3 – 9 серпня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,6 – 45,2 гривні за долар і 50,8 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45 гривень за долар і 51 – 51,5 гривні за євро.

на міжбанку 44,6 – 45,2 гривні за долар і 50,8 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45 гривень за долар і 51 – 51,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, співвідношення євро до долара на світових ринках, попри складну ситуацію на Близькому Сході та коливання цін на нафту, залишатиметься в діапазоні 1,135 – 1,155 на початку серпня.

Напередодні ж американська валюта дещо зміцнилася завдяки зростанню дохідності казначейських облігацій США. Атака єменських хуситів на нафтові танкери й заява Трампа про введення нових торговельних мит укотре розхвилювали інвесторів.