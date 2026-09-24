Якою буде ситуація у жовтні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, посеред осені долар переважно перебуватиме в межах 44,6 – 45,4 гривні, а євро в діапазоні 51,8 – 53 гривень, оскільки на ситуацію впливатиме низка чинників:

прискорення інфляції;

наслідки ворожих атак для бізнесу та логістики;

ситуація на енергетичному ринку;

значний торговельний дефіцит;

обсяги міжнародної фінансової допомоги.

Однак одним із найбільш чутливих факторів може стати вартість пального. Його подорожчання збільшує потребу в іноземній валюті для закупівель за кордоном, а також підвищує витрати на перевезення, виробництво й торгівлю. Зрештою, це позначається на кінцевій вартості широкого кола товарів і послуг.

Саме тому окремої уваги потребує подальша динаміка споживчих цін. За оцінкою експерта, у вересні місячна інфляція може становити 1 – 1,5%, а в жовтні за несприятливих умов прискоритися до 1,5 – 1,7%. Водночас значення матимуть і очікування населення та бізнесу, які можуть посилювати відчуття нестабільності.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Проте цей фактор не варто перебільшувати. Значна частина потенційного тиску може бути стримана монетарною політикою Нацбанку, достатньо високою дохідністю гривневих інструментів і загальною керованістю валютного ринку.

Нагадаємо, суттєвим запасом міцності залишаються міжнародні резерви України. Станом на початок осені вони становили близько 48,7 мільярда доларів, однак до кінця року, за прогнозом регулятора, можуть зрости майже до 70 мільярдів доларів.

Щоправда, наразі Нацбанку доводиться дедалі активніше підтримувати ринок: обсяги валютних інтервенцій подекуди перевищують мільярд доларів на тиждень. Це свідчить про значний попит на іноземну валюту, який регулятор наразі має достатньо ресурсів задовольняти, не допускаючи різкого послаблення гривні.