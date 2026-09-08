Чого чекати українцям восени

На початку осені співвідношення попиту та пропозиції валюти складається не на користь гривні: потреби імпортерів суттєво перевищують надходження від експортерів. Деталі в коментарі 24 Каналу розповіла член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, після літнього періоду бізнес активніше повертається до звичного ритму, паралельно розпочинається підготовка до осінньо-зимового сезону та формування необхідних запасів. Насамперед зростає потреба у валюті для закупівлі пального, енергоносіїв, обладнання та інших товарів з-за кордону.

Водночас очікувати неминучого різкого послаблення гривні поки не варто. Економіка й надалі отримуватиме валюту завдяки:

експортному виторгу;

бюджетним надходженням;

міжнародній фінансовій підтримці.

Зауважте! Додатковим чинником на користь гривні залишається облікова ставка НБУ в 15,5% річних, що зберігає привабливість гривневих інструментів, зокрема депозитів і державних цінних паперів. Щоправда, уже 17 вересня Правління з питань монетарної політики збереться на чергове засідання.

Також експертка звернула увагу на поступове зростання обсягів продажу валюти регулятором. Підвищений попит і недостатня пропозиція змушують НБУ активніше проводити інтервенції, щоб компенсувати дефіцит та стримувати різкі курсові коливання.

Нагадаємо, 1 вересня міжнародні резерви України сягали 48,7 мільярда доларів. Водночас у регуляторі наголошують, що цього достатньо для підтримання стійкості валютного ринку.