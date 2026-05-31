Долар знову дешевшає: який курс пропонують обмінники в останній день травня

Офіційний курс долара на 1 червня – 44,26 гривні, євро – 51,55 гривень. Однак на 31 травня обмінники виставили щедо інші ціни.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 31 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,90 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,40 гривні (-4 копійки).

(-5 копійок), а продаж по (-4 копійки). Купівля євро проходить по 51,20 гривні (без змін), а продаж – по 51,90 гривні (-3 копійки).

Дивіться також Ставленики Трампа хочуть надрукувати купюру з його портретом

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,23 гривні (+3 копійки), а продаж – по 44,24 гривні (+4 копійки).

(+3 копійки), а продаж – по (+4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,63 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,80 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,45 гривні (-21 копійка), а продають – по 44,27 гривні (+2 копійки).

(-21 копійка), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 51,30 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,90 гривні (+4 копійки).

Що буде з курсом валют на початку літа?

Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що курс долара може коливатись в межах 44 – 44,50 гривні. Щодо євро, курс буде від 50,50 до 52,50 гривні.

За словами експерта, на валютну ситуацію в Україні може позитивно вплинути сезонне сповільнення росту цін. Однак на економіку більш суттєво можуть впливати зовнішні ризики. Тут усе залежить від цін на пальне й відповідно розвитку подій на Близькому Сході.