Курс в обмінниках і на чорному ринку: скільки коштують долар та євро
На готівковому ринку станом на 20 червня знову змінилася динаміка. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку – читайте далі.
Курс валют у банках
Згідно з даними "Мінфіну", станом на понеділок, 20 червня, готівковий курс долара США в українських банках у середньому коливається на рівні 35,20 гривні за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 35,82 гривні за долар (-8 копійок).
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Євро банки купують за 36,80 гривні (+3 копійки), а продають в середньому за 37,75 гривні за євро (+ 1 копійка);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 35,41 гривні, а продають – за 35,56 гривні, за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 37,30 гривні та продаж – 37,50 гривні.
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,50 гривні, а продаж – 35,60 гривні.
- Євро продають по 37,30 гривні, а купують за 37,50 гривні.
Позиція НБУ
Перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу ситуацію з курсом валют після початку війни Росії в Україні. Вона додала, що важливий фактор на валютному ринку – це співвідношення пропозиції та попиту.Важливо! До того ж Рожкова переконана, що після завершення війни Україна не буде сама розбиратися зі своїми викликами. А з відбудовою країни та відновленням економіки стабілізується ситуація і з іншими питання.
Крім того, перша заступниця глава Нацбанку розповіла, що Росія використовує тактику 2014 року стосовно української гривні. Зокрема, ворог робить усе аби змусити людей у тимчасово окупованих регіонах перейти на рубль. Проте НБУ намагається допомагати українським банкам якомога довше працювати на цих територіях.
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