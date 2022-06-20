Курс в обмінниках і на чорному ринку: скільки коштують долар та євро

На готівковому ринку станом на 20 червня знову змінилася динаміка. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку – читайте далі.

Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", станом на понеділок, 20 червня, готівковий курс долара США в українських банках у середньому коливається на рівні 35,20 гривні за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 35,82 гривні за долар (-8 копійок).

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Євро банки купують за 36,80 гривні (+3 копійки), а продають в середньому за 37,75 гривні за євро (+ 1 копійка);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,41 гривні , а продають – за 35,56 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,30 гривні та продаж – 37,50 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,50 гривні , а продаж – 35,60 гривні.

, а продаж – Євро продають по 37,30 гривні, а купують за 37,50 гривні.

Позиція НБУ

Перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу ситуацію з курсом валют після початку війни Росії в Україні. Вона додала, що важливий фактор на валютному ринку – це співвідношення пропозиції та попиту.

До того ж Рожкова переконана, що після завершення війни Україна не буде сама розбиратися зі своїми викликами. А з відбудовою країни та відновленням економіки стабілізується ситуація і з іншими питання.

Крім того, перша заступниця глава Нацбанку розповіла, що Росія використовує тактику 2014 року стосовно української гривні. Зокрема, ворог робить усе аби змусити людей у тимчасово окупованих регіонах перейти на рубль. Проте НБУ намагається допомагати українським банкам якомога довше працювати на цих територіях.

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