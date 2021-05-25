Курс валют на 25 травня: НБУ встановив нову вартість долара та євро

На вівторок, 25 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар продовжує падати щодо української гривні, тоді як євро повернулося до зростання.
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 25 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,42 гривні, що на 3 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти знову пішла вгору. Курс зупинився на позначці 33,49, що на 2 копійки більше, ніж в останню п'ятницю.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,43 – 27,45.
- Євро – 33,52 – 33,55.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,35 гривні, продаж – 27,54 гривні.
- Євро: купівля – 33,20 гривні, продаж – 33,56 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- МВФ прогнозує, що курс національної валюти США протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти очікують, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс зупинитися на рівні 28,20 гривні.
- У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року американський долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.