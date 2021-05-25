Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 25 мая, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,42 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты вновь пошла вверх. Курс остановился на отметке 33,49, что на 2 копейки больше, чем в последнюю пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,43 – 27,45.
- Евро – 33,52 – 33,55.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,35 гривны, продажа – 27,54 гривны.
- Евро: покупка – 33,20 гривны, продажа – 33,56 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс национальной валюты США в течение 2021 оставаться на уровне 27,98.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты ожидают, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс остановиться на уровне 28,20 гривны.
- В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году американский доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала