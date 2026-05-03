Курс валют: де вигідно купувати долар перед початком нового тижня

У неділю, 3 травня, офіційний курс долара становить 43,96 гривні, а євро – 51,45 гривні. В обмінниках та банках ціни дещо нижчі, але показники майже не змінилися проти попереднього дня.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 3 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,90 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,01 гривні (без змін), а продають – по 43,88 гривні (-2 копійки).

Яким буде курс валют у травні?

Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на валютний ринок в Україні впливає низка чинників. Це війна в Ірані та ціни на нафту, російсько-українська війна, розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.

Експерт зазначає, що події на Близькому Сході мають вплив на економіку всього світу. Тож, України наслідки цієї війни теж торкнуться.

Якщо аналізувати взаємозалежність цін на нафту та вартості валют, маємо таке: зростання ціни нафти посилює та зміцнює долар. Водночас якщо ціни на нафтопродукти залишаються стабільними або знижуються – сильнішим стає євро.

За прогнозом експерта, протягом травня курс долара в Україні буде на рівні 43,50 – 44,50 гривні. А ось євро коштуватиме від 49,50 до 52,50 гривні.

Водночас Тарас Лєсовий додав, що на початку травня немає будь-яких ознак дефіциту валюти. Немає також черг біля обмінників. На тижні з 4 по 10 травня курс долара може змінюватись від 43,75 до 44,35 гривні. Тобто різких змін у вартості, сильного здорожчання або суттєвого здешевшання, – не буде.