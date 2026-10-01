Яким курс долара буде далі

Якщо безпекова та енергетична ситуація в Україні до кінця року суттєво не погіршиться, валютний ринок залишатиметься під контролем. За оцінками банкіра Сергія Мамедова, офіційний курс долара наприкінці грудня утримається в межах до 46 гривень. Водночас вартість євро через вплив світового ринку може демонструвати більшу динаміку та коливатися в діапазоні 52,5–54 гривні.

За його словами, називати точний курс на 31 грудня зараз некоректно, адже на ринок тисне ціла низка факторів. Серед них – інтенсивність обстрілів, стан енергетичної системи, потреби в імпорті та експортні можливості, обсяги міжнародної допомоги, а також інфляція та настрої населення.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління ГЛОБУС БАНКУ Триває жорстока і непередбачувана війна, тому називати сьогодні курс долара на 31 грудня з точністю до копійки було б ворожінням. Але якщо ми не можемо точно назвати цифру, це не означає, що ми не можемо зрозуміти логіку, за якою житиме валютний ринок.

Що відбуватиметься з доларом наприкінці року

Ключову роль на ринку й надалі відіграватиме Національний банк, використовуючи режим "керованої гнучкості". Згладжування надмірних коливань відбувається за допомогою валютних інтервенцій, адже попит традиційно зростає через збільшення бюджетних видатків, активізацію імпорту та завершення річних контрактів.

У четвертому кварталі 2024 року Нацбанк чисто продав близько 11,4 мільярда доларів, а за аналогічний період 2025 року – майже 10,3 мільярда доларів. У жовтні-грудні 2026 року обсяг інтервенцій може становити 10-11 мільярдів доларів.

Це не визначена наперед цифра. Національний банк продаватиме стільки валюти, скільки буде потрібно для збереження контрольованості ринку. Тому курс не буде статичним, але так само немає підстав очікувати, що долар раптом "відірветься від землі" й сягне захмарних значень,

– зазначив Мамедов.

Чому гривня має сили протистояти попиту на валюту

Додатковий попит на готівку під кінець року створюють збільшені гривневі видатки. Для порівняння, у грудні 2025 року видатки загального фонду держбюджету становили майже 650 мільярдів гривень проти 374 мільярдів гривень у листопаді.

Водночас гривня має інструменти для збереження заощаджень: ставки за окремими строковими депозитами досягають 17,5% річних, а дохідність ОВДП становить близько 15-16,5%. Попит населення на готівкову валюту в IV кварталі 2025 року становив 2,2 мільярда доларів проти 3,7 мільярда роком раніше.

У 2024 році долар зріс з 38 до 42,04 гривні (на 10,6%), а протягом 2025 року – з 42,03 до 42,39 гривні (менш ніж на 1%). На 1 січня 2026 року офіційний курс становив близько 42,35 гривні за долар. Якщо наприкінці грудня курс наблизиться до 46 гривень, його річне зростання складе близько 8,6%.

Якщо не стануться найбільш негативні воєнні та енергетичні події, наприкінці року курс долара навряд чи перевищить 46 грн. Тож замість валютного стрибка нас може очікувати поступовий, контрольований рух із періодами як послаблення, так і зміцнення гривні,

– прогнозує банкір.

Від чого залежатиме вартість євро

На відміну від долара, курс євро в Україні залежить не лише від співвідношення гривні до долара, а й від світових торгів пари євро-долар. За умови долара поблизу 45-46 гривень, базовий орієнтир для євро становить 52,5-54 гривні.

Ширший діапазон для європейської валюти пояснюється додатковими ризиками: політикою ЄЦБ та ФРС США, інфляцією та економічною ситуацією в Європі й США.

Банкір також згадав інфляцію як фактор впливу, зауваживши, що прискорення зростання цін не означає автоматичного й аналогічного послаблення гривні.

Не варто очікувати ані статичного курсу, ані валютної катастрофи. Курс змінюватиметься – це нормально для режиму "керованої гнучкості". Набагато важливіше, щоб ці зміни були контрольованими, а валютний ринок залишався збалансованим,

– підсумував Сергій Мамедов.

До речі, ми писали, що на перетині вересня і жовтня ситуація на валютному ринку, найімовірніше, залишатиметься близькою до тенденцій останніх місяців. Водночас сильніше на неї можуть впливати безпекові ризики, наслідки ворожих атак на енергетику, виробництво та логістику, а також поступове зростання споживчих цін.