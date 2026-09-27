Якого курсу валюти чекати українцям

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Долар США триматиметься в межах 44,5 – 45 гривень, тоді як євро може бути помітно мінливішим і коливатиметься орієнтовно в коридорі 51 – 52,5 гривні.

Зауважимо, що європейська валюта залишатиметься чутливою до подій на Близькому Сході. Оскільки економіка ЄС значною мірою залежить від імпортних енергоносіїв, їхнє подорожчання може посилювати інфляційний тиск і витрати бізнесу, тоді як жорсткіша політика ЄЦБ частково стримуватиме подальше просідання.

Натомість в Україні головною опорою курсової стабільності залишатиметься Нацбанк. Очікується, що попит на міжбанку й надалі приблизно на 20% перевищуватиме пропозицію, а обсяг інтервенцій у цей період може становити до мільярда доларів.

Важливо! Додатково потреба в іноземній валюті може зрости з боку енерготрейдерів через дорожчу нафту впродовж наступних 3 – 4 тижнів. Однак цей ефект проявиться не одразу, тому робити висновки щодо його масштабів зарано.

На тлі відносної курсової стабільності відчутним залишатиметься тиск споживчих цін: ефект від здешевлення частини сільськогосподарської продукції, який стримував інфляцію влітку, майже зникне. Уже у вересні вони можуть зрости в середньому на 1%, а річний показник – сягнути 9,4%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" З початком жовтня ціни на основні групи товарів і послуг залишатимуться досить рухливими, а залежно від масштабів і наслідків ворожих обстрілів окремі цінники можуть змінюватися буквально на очах. Проте не варто очікувати одномоментного цінового стрибка: рух угору, найімовірніше, буде поступовим і може розтягнутися на 1 – 2 місяці.

А от на готівковому валютному ринку якогось суттєвого пожвавлення не очікують. На це вказують одразу кілька чинників.

По-перше, середній курс купівлі, найімовірніше, залишатиметься в межах серпня – вересня, тоді як продаж може бути дещо менш вигідним для покупців. По-друге, дефіциту валюти немає, тож масової "гонитви" за іноземною готівкою в Україні поки не прогнозують. По-третє, альтернативою залишаються гривневі заощадження – депозити та ОВДП, які за нинішніх ставок допомагають зберегти купівельну спроможність коштів.

Характеристики ринку 28 вересня – 4 жовтня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,5 – 44,8 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 45 гривень за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро.

на міжбанку 44,5 – 44,8 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 45 гривень за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: в комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

в комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: в комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

в комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, раніше член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько також зауважила для 24 Каналу, що восени попит на валюту може посилитися. За її словами, бізнес поступово повертається до активнішого ритму, водночас починається підготовка до холодного сезону та формування запасів пального, обладнання тощо.