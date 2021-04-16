Курс валют на 16 квітня: гривня почала відновлювати позиції на валютному ринку

На п'ятницю, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро ослабли щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,95 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,46 що на 1 копійку менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,98 – 28,00.
- Євро – 33,50 – 33,52.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,82 гривні, продаж – 28,01 гривні.
- Євро: купівля – 33,16 гривні, продаж – 33,54 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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