Курс валют на 16 апреля: гривна начала восстанавливать позиции на валютном рынке
На пятницу, 16 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабли к украинской гривне.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 16 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,95 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Обратите внимание Coinbase вышла на фондовый рынок: на сколько выросли стоимость компании и капитал ее основателя
Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,46, что на 1 копейку меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,98 – 28,00.
- Евро – 33,50 – 33,52.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,01 гривны.
- Евро: покупка – 33,16 гривны, продажа – 33,54 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство заложило в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98.
- В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью