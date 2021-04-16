На пятницу, 16 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабли к украинской гривне.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 16 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,95 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Обратите внимание Coinbase вышла на фондовый рынок: на сколько выросли стоимость компании и капитал ее основателя

Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,46, что на 1 копейку меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,98 – 28,00.

Евро – 33,50 – 33,52.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,01 гривны.

Евро: покупка – 33,16 гривны, продажа – 33,54 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство заложило в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала