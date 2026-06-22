Чи подешевшала валюта на початку тижня – курс долара та євро в обмінниках

У понеділок, 22 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,90 гривні, а євро – 51,46 гривні. Як на початку тижня змінилися ціни в банках та обмінниках – читайте далі.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 22 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,62 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,15 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,95 гривні (без змін).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 45,02 гривні , а продаж – по 45 гривень .

, а продаж – по . Натомість купівля євро проходить по 51,80 гривні, а продаж – по 52 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,38 гривні (+15 копійок), а продають – по 45,15 гривні (+4 копійки).

(+15 копійок), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 51,34 гривні (+1 копійка), а продають – по 52,15 гривні (-1 копійка).

Нагадаємо, у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що про зміни ринкових трендів поки не йдеться, хоча ситуація залишатиметься доволі динамічною.

Наприклад, наприкінці червня ціна долара протягом одного дня може коливатися в межах 30 копійок. Водночас Нацбанк за допомогою валютних інтервенцій надалі врівноважуватиме попит і пропозицію, аби не допустити різких стрибків курсу.