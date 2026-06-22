Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 22 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,62 гривны (-3 копейки), а продажа — 45,15 гривны (без изменений).

(-3 копейки), а продажа — (без изменений). Покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (-5 копеек), а продажа — по 51,95 гривны (без изменений).

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Что с курсом валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 45,02 гривны , а продажа — 45 гривен .

, а продажа — . В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,80 гривны, а продажа — по 52 гривны.

Какой курс в обменных пунктах?

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,38 гривны (+15 копеек), а продают — по 45,15 гривны (+4 копейки).

(+15 копеек), а продают — по (+4 копейки). Евро покупают по 51,34 гривны (+1 копейка), а продают – по 52,15 гривны (-1 копейка).

Напомним, в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что об изменениях рыночных трендов пока речь не идет, хотя ситуация будет оставаться довольно динамичной.

Например, в конце июня курс доллара в течение одного дня может колебаться в пределах 30 копеек. В то же время Нацбанк с помощью валютных интервенций будет и в дальнейшем уравновешивать спрос и предложение, чтобы не допустить резких скачков курса.